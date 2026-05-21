これはクオリティ高すぎ！この記事の完全版を見る【動画・画像付き】昨年も大好評を博した人気イベントが今年も帰ってきました。ANAクラウンプラザホテル福岡（福岡市博多区）では、マリンワールド海の中道とのコラボレーション企画『アクアリウムデザートビュッフェ2026 〜Friends of the Sea〜』を、2026年5月30日（土）から9月27日（日）まで開催します。会場は1階オールデイダイニング クラウンカフェ。土・日・祝日限定で、ス