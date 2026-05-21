22日（金）は前線が日本の南へ南下し、西日本では次第に天気が回復に向かうでしょう。東日本は雲が多く、所々で雨が降る見込みです。関東は昼過ぎから夕方頃にかけて雨の降りやすい天気が続くでしょう。東北は南部を中心に午後にかけて雨が降る見通しです。北海道は晴れるでしょう。沖縄は前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降る所もありそうです。東日本や東北を中心に気温が上がらず、関東は20℃を下回る所がほとんどで、東