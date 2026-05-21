犬の肉球ケアをしないとどうなる？ 犬の肉球ケアを怠っていると、まず起こりやすいのが「乾燥」です。 犬の肉球が白っぽくなっていれば、それは乾燥のサインです。乾燥したまま放置された肉球は、硬くなって弾力を失ったり、ひび割れたりすることがあります。 ひび割れた肉球から細菌が侵入すると、炎症を引き起こしたり、感染症を引き起こしたりすることがあります。 また、痛みから歩くことを嫌がり、お散歩に