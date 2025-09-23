YouTubeチャンネル『アーバンリポート』が、「【160ｍ超高層】ラグジュアリーホテルが開業！広島・基町相生通地区再開発！」と題した動画を公開。発信者のアーバンリポート氏が、広島市中区基町相生通地区で進行中の大規模再開発について詳細に解説した。 同氏は「広島市中心部で超高層ビルの建設が進み、ラグジュアリーホテルが開業する予定」とリポート。朝日新聞社やUR都市機構が