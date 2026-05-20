Jリーグは20日、百年構想リーグの4月の月間表彰を発表し、FC東京のFW佐藤恵允（24）がJ1で東の月間MVPに選出された。4月の5試合で4得点と大暴れした、佐藤恵は「チームに貢献できたからこその受賞だと思う。チームに貢献できているという意味で素直にうれしいです」と受賞の喜びを語った。だが、前節の結果で、東の首位通過が消滅。最終節に首位・鹿島との直接対決を残していたが、目標にしてきた優勝には届かなかった。「優