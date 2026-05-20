Jリーグは20日、百年構想リーグの4月の月間表彰を発表し、FC東京のFW佐藤恵允（24）がJ1で東の月間MVPに選出された。4月の5試合で4得点と大暴れした、佐藤恵は「チームに貢献できたからこその受賞だと思う。チームに貢献できているという意味で素直にうれしいです」と受賞の喜びを語った。

だが、前節の結果で、東の首位通過が消滅。最終節に首位・鹿島との直接対決を残していたが、目標にしてきた優勝には届かなかった。

「優勝がなくなったのは悔しい。ただ、自分たちが勝つべきところで勝てなかった結果だと思う。その悔しさは、また来季取り組めばいい」

そう言って前を向くと、最終節に向けてこう言葉にした。

「カタチ上は消化試合になるかもしれないけど、変わらず鹿島を倒しにいきたい。チームが良くなっているからこそ、ここで勝ちを積み重ねることや、手繰り寄せることは大事なこと。アウェーで鹿島をたたく意味があるので、僕はそこに取り組んでいきたい」

今季はここまでリーグ5得点3アシストを記録し、チームをけん引してきた。「得点とアシスト合わせて二桁に乗せたい」。4月の月間MVPは、鼻息荒く今特別大会の集大成に向けてラストスパートを仕掛ける。