ユニクロ UTから「ピーナッツ」コレクションが、2026年5月下旬に発売されます。（写真）【UNIQLO×スヌーピー】エアリズムコットンUTサマーキャンプをテーマにしたベビーサイズのエアリズムコットンをご紹介します。シンプルで使いやすいスヌーピーPEANUTSの新作アイテムは、サマーキャンプがテーマ。夏の日のキャンプを思いきり楽しむスヌーピーとウッドストックをデザインしています。ベビーサイズのエアリズムコットンです。爽