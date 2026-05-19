モバイルバッテリーメーカー7社と、大規模災害の発生時に通信の復旧と被災地支援で協力体制を構築する「つなぐ×かえるプロジェクト」に参画する通信事業者は、大規模災害発生時における被災地への電源確保に関する連携協定を締結したことを発表。大規模災害が発生した際、メーカー各社がモバイルバッテリーや充電ケーブルなどを調達・提供し、通信事業者が被災地の要望や被災状況に応じて避難所などへ配送する取り組みを6月1日か