今年度初めてのクマによる人身被害です。19日午前、南魚沼市で田んぼで作業していた70代の男性がクマに襲われケガをしました。県は【クマ出没警戒注意報】を発表し、複数で行動するなど対策を呼びかけています。 警察と消防によりますと19日午前9時前、南魚沼市五箇で田んぼで作業をしていた70代の男性が体長約1mのクマに体当たりされました。男性は顔にケガをして、近くの住人に助けを求めたということです。 ■近くに