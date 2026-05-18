ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、アバンギャルディが出演する日本ハム「中華名菜」の新CM「OKPな中華名菜・回鍋肉」篇が、公開からわずか1カ月でYouTube再生回数780万回を突破した理由に迫ります。「OKPな中華名菜・回鍋肉」篇日本ハム「中華名菜」の新CM「OKPな中華名菜・回鍋肉」篇。CMに出演しているのは、SNSでの人気にとどまらず、「America's Got Talent（アメリカズ・ゴット