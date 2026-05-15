楽天は14日、オリックスとの試合（楽天モバイル）に3−0で勝利。先発のウレーニャが7回途中4安打無失点の好投で今季2勝目を挙げた。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、ウレーニャの投球をピックアップ。解説の五十嵐亮太氏は「2、3、4、5回とランナーを出しながらも何とか凌ぐ粘りのピッチングだったんですけど、我慢強さといい、球が強いですし、球数がいってもここまでしっかり投げれたというのが大き