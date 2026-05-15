岡本和真のプレーに米ファンが送った称賛【MLB】Bジェイズ 5ー3 レイズ（日本時間14日・トロント）ファンも驚く“超反応”だった。ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）のレイズ戦で見せたプレーに称賛の声が殺到。目の肥えた米ファンも「なんてプレーだ！」「エリートの動きだ」と、華麗な守備への反響が続いている。話題のプレーは4回の守備で飛び出した。先頭打者の俊足を警戒し前進守備を敷いていた岡本