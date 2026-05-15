7月3日に劇場版最新作『トイ・ストーリー5』が公開されることを記念し、日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜21時）にて、6月12日より4週連続で1996年公開の『トイ・ストーリー』から2019年公開の『4』まで「トイ・ストーリー」シリーズ4作を放送する。【写真】『トイ・ストーリー』4作の場面写真などをいっき見！1週目の6月12日は、1996年公開の『トイ・ストーリー』を放送。アカデミー賞特別業績賞を受賞した本作。