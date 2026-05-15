「トイ・ストーリー」シリーズ、金曜ロードショーで6.12より4週連続放送！
7月3日に劇場版最新作『トイ・ストーリー5』が公開されることを記念し、日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜21時）にて、6月12日より4週連続で1996年公開の『トイ・ストーリー』から2019年公開の『4』まで「トイ・ストーリー」シリーズ4作を放送する。
【写真】『トイ・ストーリー』4作の場面写真などをいっき見！
1週目の6月12日は、1996年公開の『トイ・ストーリー』を放送。
アカデミー賞特別業績賞を受賞した本作。カウボーイ人形のウッディは、アンディのお気に入りのおもちゃ。引っ越しをすることを不安に思っているアンディのために、お母さんはアンディの誕生日に友達を呼ぶことにした。アンディのおもちゃたちは、壊されたりなくされたり、またアンディが新しくもらうおもちゃに取って代わられないかということを心配していた。
アンディがもらったのは、男の子なら誰でも欲しがる最新式のスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」のおもちゃだった。このバズ･ライトイヤーにウッディの主役の座が奪われそうに。張り合うウッディとバズは、ひょんなことからおもちゃいじめが趣味の少年シドに捕まってしまい大ピンチ。脱出作戦で力を合わせて頑張るうちに、やがて“友情の絆”が芽生えていくが…。さらに、人気短編「ニセものバズがやって来た」、地上波初放送の「レックスはお風呂の王様」の3本立てでおくる。
2週目の6月19日は2000年公開の『トイ・ストーリー2』を放送。
ウッディにとって、一年で一番大事な日がやって来た。アンディとカウボーイ・キャンプに行くのだ。ところが、アンディとの遊びで腕がほつれ、部屋に置いていかれてしまう。アンディの留守中、ママは庭でガラクタ市を開いた。ガラクタ市に出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディは、おもちゃ店のオーナー・アルに盗まれてしまう。
ウッディ誘拐事件が発生。バズとおもちゃ仲間たちは、ウッディを見つけ出すために、決死の覚悟で外の世界に飛び出した。一方、“超プレミアム人形”として、カウガール人形のジェシーや馬のブルズアイと日本のおもちゃ博物館へ送られようとしていたウッディは、ジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。そんな時、さまざまな危険をくぐりぬけ、バズたちがウッディ救出に現れて…。想像を超えた大冒険が始まる。
3週目の6月26日は、2011年アカデミー賞2部門受賞、日本でも100億円以上の興行収入をあげた2010年公開の『トイ・ストーリー3』を放送。
時は流れ、おもちゃの持ち主アンディは17歳になっていた。最近おもちゃたちとはまったく遊ばなくなって、ウッディやバズたちもずっとおもちゃ箱に入ったまま。ウッディのアイデアで、おもちゃ箱の中にアンディの携帯電話を入れ込んで気を引こうと試みるが、それも無駄な努力だった。アンディは、まもなく大学に行くために家を出るのだ。
「おもちゃを整理して！ 捨てるか、保育園に寄付するか？」とママに言われ、ウッディだけを大学行きの荷物に入れたアンディは、残りのおもちゃを屋根裏に持っていくためゴミ袋に入れた。だが間違えて、その袋をママがゴミ置き場に出してしまう。間一髪、ゴミ収集車に持って行かれる寸前に脱出したおもちゃたちだったが、アンディに捨てられたと思い、助けに来たウッディの説得も聞かず、保育園に寄付する箱の中に自分たちで入ってしまう。その時、車が走り出し、なんとウッディまでも保育園に行くはめになってしまった。
ママの車が着いたところはサニーサイド保育園。戸惑うおもちゃたちを、ロッツォというぬいぐるみのクマやそこに暮らすたくさんのおもちゃたちが大歓迎する。子どもたちが遊ぶサニーサイド保育園は、おもちゃの天国のような場所だった。しかし、ウッディはただ1人、アンディのところに帰るんだと主張する。捨てられたという思いと、天国のような場所に満足したおもちゃたちは、ウッディの言葉には耳をかさず、保育園に残ることに。
ウッディは、屋上にあった凧をハングライダーにしてサニーサイド保育園を脱出した。だが、突然の風にあおられて木に落下。そこを通りかかった少女ボニーに見つかり、彼女の家に連れて行かれる。ボニーはおもちゃが大好きな少女で、彼女の部屋にいるおもちゃはみんな幸せそう。そこでウッディは久しぶりに遊んでもらった。ひとりで脱出したウッディだが、仲間たちに危険が迫っていることを知り、救出へ。たとえ助かったとしても、帰る場所のない彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは？
そして、最終週の7月3日はこちらも100億円以上の興行収入となった2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送。
“おもちゃにとって大切なのは子供のそばにいること”―新たな持ち主ボニーを見守るウッディ、バズらの前に現れたのは、ボニーのお気に入りで手作りおもちゃのフォーキー。彼は自分をゴミだと思い込み逃げ出してしまう…。
フォーキーを救おうとするウッディを待ち受けていたのは、一度も愛されたことのないおもちゃや、かつての仲間ボーとの運命的な出会い、そしてスリルあふれる冒険だった。ウッディが目にする新たな世界とは？ ウッディやバズら仲間たちの新たな旅立ちと冒険を描く「トイ・ストーリー」史上最大の感動アドベンチャーが繰り広げられる。
日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、映画『トイ・ストーリー』は6月12日、『トイ・ストーリー2』は同月19日、『トイ・ストーリー3』（※放送枠5分拡大）は同月26日、『トイ・ストーリー4』（※放送枠5分拡大）は7月3日、各日21時放送。
【写真】『トイ・ストーリー』4作の場面写真などをいっき見！
1週目の6月12日は、1996年公開の『トイ・ストーリー』を放送。
アカデミー賞特別業績賞を受賞した本作。カウボーイ人形のウッディは、アンディのお気に入りのおもちゃ。引っ越しをすることを不安に思っているアンディのために、お母さんはアンディの誕生日に友達を呼ぶことにした。アンディのおもちゃたちは、壊されたりなくされたり、またアンディが新しくもらうおもちゃに取って代わられないかということを心配していた。
2週目の6月19日は2000年公開の『トイ・ストーリー2』を放送。
ウッディにとって、一年で一番大事な日がやって来た。アンディとカウボーイ・キャンプに行くのだ。ところが、アンディとの遊びで腕がほつれ、部屋に置いていかれてしまう。アンディの留守中、ママは庭でガラクタ市を開いた。ガラクタ市に出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディは、おもちゃ店のオーナー・アルに盗まれてしまう。
ウッディ誘拐事件が発生。バズとおもちゃ仲間たちは、ウッディを見つけ出すために、決死の覚悟で外の世界に飛び出した。一方、“超プレミアム人形”として、カウガール人形のジェシーや馬のブルズアイと日本のおもちゃ博物館へ送られようとしていたウッディは、ジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。そんな時、さまざまな危険をくぐりぬけ、バズたちがウッディ救出に現れて…。想像を超えた大冒険が始まる。
3週目の6月26日は、2011年アカデミー賞2部門受賞、日本でも100億円以上の興行収入をあげた2010年公開の『トイ・ストーリー3』を放送。
時は流れ、おもちゃの持ち主アンディは17歳になっていた。最近おもちゃたちとはまったく遊ばなくなって、ウッディやバズたちもずっとおもちゃ箱に入ったまま。ウッディのアイデアで、おもちゃ箱の中にアンディの携帯電話を入れ込んで気を引こうと試みるが、それも無駄な努力だった。アンディは、まもなく大学に行くために家を出るのだ。
「おもちゃを整理して！ 捨てるか、保育園に寄付するか？」とママに言われ、ウッディだけを大学行きの荷物に入れたアンディは、残りのおもちゃを屋根裏に持っていくためゴミ袋に入れた。だが間違えて、その袋をママがゴミ置き場に出してしまう。間一髪、ゴミ収集車に持って行かれる寸前に脱出したおもちゃたちだったが、アンディに捨てられたと思い、助けに来たウッディの説得も聞かず、保育園に寄付する箱の中に自分たちで入ってしまう。その時、車が走り出し、なんとウッディまでも保育園に行くはめになってしまった。
ママの車が着いたところはサニーサイド保育園。戸惑うおもちゃたちを、ロッツォというぬいぐるみのクマやそこに暮らすたくさんのおもちゃたちが大歓迎する。子どもたちが遊ぶサニーサイド保育園は、おもちゃの天国のような場所だった。しかし、ウッディはただ1人、アンディのところに帰るんだと主張する。捨てられたという思いと、天国のような場所に満足したおもちゃたちは、ウッディの言葉には耳をかさず、保育園に残ることに。
ウッディは、屋上にあった凧をハングライダーにしてサニーサイド保育園を脱出した。だが、突然の風にあおられて木に落下。そこを通りかかった少女ボニーに見つかり、彼女の家に連れて行かれる。ボニーはおもちゃが大好きな少女で、彼女の部屋にいるおもちゃはみんな幸せそう。そこでウッディは久しぶりに遊んでもらった。ひとりで脱出したウッディだが、仲間たちに危険が迫っていることを知り、救出へ。たとえ助かったとしても、帰る場所のない彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは？
そして、最終週の7月3日はこちらも100億円以上の興行収入となった2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送。
“おもちゃにとって大切なのは子供のそばにいること”―新たな持ち主ボニーを見守るウッディ、バズらの前に現れたのは、ボニーのお気に入りで手作りおもちゃのフォーキー。彼は自分をゴミだと思い込み逃げ出してしまう…。
フォーキーを救おうとするウッディを待ち受けていたのは、一度も愛されたことのないおもちゃや、かつての仲間ボーとの運命的な出会い、そしてスリルあふれる冒険だった。ウッディが目にする新たな世界とは？ ウッディやバズら仲間たちの新たな旅立ちと冒険を描く「トイ・ストーリー」史上最大の感動アドベンチャーが繰り広げられる。
日本テレビ系『金曜ロードショー』にて、映画『トイ・ストーリー』は6月12日、『トイ・ストーリー2』は同月19日、『トイ・ストーリー3』（※放送枠5分拡大）は同月26日、『トイ・ストーリー4』（※放送枠5分拡大）は7月3日、各日21時放送。