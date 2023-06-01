◇ナ・リーグドジャース4―0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）【伊東勤視点】大谷が勝負どころを抑え試合を完全に支配した。初回2死一、三塁ではエルドリッジに出力を上げて100・6マイル（約161・9キロ）直球からスイーパーで空振り三振。味方が2点を取ってくれた直後の4回は3者連続奪三振。初回に直球を中前打されたディバースを2球で追い込み、スイーパーで空振り三振。エルドリッジを2打席連続三振に斬り、