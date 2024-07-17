◇ナ・リーグ ドジャース4―0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

【伊東勤 視点】大谷が勝負どころを抑え試合を完全に支配した。初回2死一、三塁ではエルドリッジに出力を上げて100・6マイル（約161・9キロ）直球からスイーパーで空振り三振。味方が2点を取ってくれた直後の4回は3者連続奪三振。初回に直球を中前打されたディバースを2球で追い込み、スイーパーで空振り三振。エルドリッジを2打席連続三振に斬り、アダメスは内角にズバッと見逃し三振だった。

アダメスは4球連続スイーパーで空振り三振を取った2回の打席から一転して4球全球直球。最初の打席であれだけスイーパーを見せられたら内角の直球には対応できない。2点追加後の5回も2三振含む3者凡退。自分たちに来た試合の流れを圧倒的な投球で相手に渡さない。大谷自身で試合をコントロールして勝ちにつなげた。

6回のディバースの3打席目。初球スイーパーで簡単にストライクを取ると、2球目は内角ぎりぎりの直球で見逃し。3球目は高めを振らせて三振に斬った。ディバースには直球とスイーパーしか使っていない。この2球種を一定の高さ、同じ軌道で操っていた。

昨年までは「困った時のスイーパー」という感じだったが、今年は力ある直球とのコンビネーションでねじ伏せている。投手としてのタイトルを総なめできるのでは、と思わせてくれる投球だった。（スポニチ本紙評論家）