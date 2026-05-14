業務ミスの芽を早く摘むにはどうしたらいいか。スターバックスコーヒージャパンでCEOを務めた実業家の岩田松雄氏は「上司が部下から真っ先に聞きたい言葉は『大丈夫です』ではない。もっと重要な情報だ」という――。※本稿は、岩田松雄『新版「君にまかせたい」と言われる人になる51の考え方』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／metamorworks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／metamorwor