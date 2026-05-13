松田聖子、早見優、岡田有希子 ──1970年代から1980年代にかけて多数の人気歌手・アイドルを輩出したサンミュージックの「音楽プロダクション」としての側面に光を当て、その優れた音楽的資産を日本の若い世代、そして世界中の音楽ファンに届ける「サンミュージック・レコード リバイブプロジェクト」。本プロジェクトでは弓削匠をレーベルプロデューサーに迎え、これまでに、第一弾としてYOGEE NEW WAVES 角舘健悟による 松田聖