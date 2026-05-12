5月10日、お笑いコンビ「バナナマン」のバラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系、以下『せっかくグルメ』）が放送された。休養中の日村勇紀の過去のロケ映像が流れ、心配する声があがっている。

日村は4月28日、体調不良のため、当面の間休養することを発表し、衝撃を与えた。今回の番組でも、その影響がみられた。

「オープニングで、スタジオに日村さんはおらず、日村さんの座る席には彼のパネルが置かれていたのです。相方の設楽統さんが、日村さんの欠席を告げる際、パネルを触って『あれ、ペラペラになっちゃった』と冗談を言って笑わせていました。

今回は、過去に日村さんが各地を訪れた際の未公開映像など、休養前のグルメロケを振り返る内容でした」（スポーツ紙記者）

福岡、長野、静岡、鹿児島の人気観光地の料理を日村が食す映像が流れた。ただ、放送後のXでは、

《この番組も純粋な気持ちで見れなくなっちゃったな》

《既に撮り高があったのを放送しているだけなんだけど、ちょっと痛々しくて日村さんを見てられないな》

《日村さんが美味しそうに食べるシーンより心配が勝つ》

など、日村を心配する声が聞かれていた。

「『せっかくグルメ』は旅人役の日村さんが地元の人に聞き込みし、各地の名産をがっつり食べながら食レポするのが恒例です。今回も、ざるそばとミニ天丼、ステーキ、天ぷらの盛り合わせなど、ボリューム満点な料理が多かったのですが、日村さんはペロリと完食していました。

大食漢な日村さんらしい食べっぷりでしたが、休養発表を受けて、“爆食い姿” が不安になる人もいたようです」（芸能記者）

2015年に平日の深夜枠でスタートした『せっかくグルメ』は徐々に人気を博し、現在は日曜19時というゴールデンタイムで放送されている。2021年から、日曜6時に『バナナマンの早起きせっかくグルメ!!』もスタートしたが、懸念されることもあったという。

「日村さんが全国各地でグルメロケをしていますが、SNSでは負担を心配する声もあがっていました。年末年始にスペシャル版が放送されることも多く、2025年12月28日に4時間、年明けの1月1日の元旦スペシャル、4日の新春4時間スペシャルと、すっかりTBSの看板番組になりつつあります。

日村さんは地元の人に率先して話しかけ、またたく間に距離を縮め、名店の情報を引き出したり、豪快かつ、わかりやすい食レポが好評なので、制作サイドが “依存” するような動きも見られます」（同前）

体をしっかり休め、復帰後も無理せず、元気な姿を見せてくれることを期待したい。