大分県大分市で11日夕方、自転車に乗っていた男子高校生が車に衝突されてけがをしたひき逃げ事件で、警察は12日未明、市内に住む60歳の会社員の男を逮捕しました。 大分市の事件現場 道路交通法違反のひき逃げの疑いで逮捕されたのは、大分市木上台の会社員、安部信次容疑者60歳です。 警察によりますと安部容疑者は、11日午後4時10分ごろ、大分市大津町の市道で軽乗用車を運転中、自転車で横断歩道を渡ろうと