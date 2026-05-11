湖池屋はこのほど、日本発の怪獣「ゴジラ」とコラボし、ゴジラデザインの特別パッケージに変更した「カラムーチョ」ブランドの5品を、5月18日から全国で発売する。期間限定で販売し、7月4日まで展開予定。店頭によっては販売期間が前後する場合がある。いずれもオープン価格。1984年発売のカラムーチョは、辛さと旨さを掛け合わせた独自の味わいを持つロングセラー商品。日常の中で気分を高めるスナックとして支持を集めてきた。19