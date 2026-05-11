【湖池屋×ゴジラ】特別パッケージの『カラムーチョ』登場/ 5商品を期間限定発売
湖池屋はこのほど、日本発の怪獣「ゴジラ」とコラボし、ゴジラデザインの特別パッケージに変更した「カラムーチョ」ブランドの5品を、5月18日から全国で発売する。
期間限定で販売し、7月4日まで展開予定。店頭によっては販売期間が前後する場合がある。いずれもオープン価格。
1984年発売のカラムーチョは、辛さと旨さを掛け合わせた独自の味わいを持つロングセラー商品。日常の中で気分を高めるスナックとして支持を集めてきた。1954年の誕生以来、世界中で人気を博している「ゴジラ」とのコラボで、「カラムーチョ」ブランドのさらなる成長を加速させるとしている。
今回“バーニングゴジラ”とコラボして、特別パッケージを用意した。ゴジラ映画「平成VSシリーズ」の最終作『ゴジラVSデストロイア』(1995年)に登場する、全身が赤く発光し燃えているような外見のゴジラの通称で、印象的な姿などからファンの支持を集めている。
特別パッケージでは、迫力あるゴジラの姿と、ゴジラの着ぐるみをまとったカラムーチョのキャラクター「ヒーおばあちゃん(森田トミ)」のイラストをデザインした。ゴジラの力強さが際立つデザインに仕上げたとしている。
対象商品は、「スティックカラムーチョ ホットチリ味」、「スティックわびさびカラムーチョ 肉ウマわさび」、「カラムーチョチップス ホットチリ味」、「甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン」、「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」の5品で、味わいは変えていない。各商品で異なるパッケージデザインを楽しめる。
【商品概要】
商品名/内容量:
・「スティックカラムーチョ ホットチリ味」/90g
・「スティックわびさびカラムーチョ 肉ウマわさび」/85g
・「カラムーチョチップス ホットチリ味」/55g
・「甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン」/53g
・「和牛カラムーチョ 冴えるわさび」/53g
価格: いずれもオープン価格
発売日: 2026年5月18日(月)
※2026年5月18日(月)〜7月4日(土)で展開予定。店頭により販売期間が前後する場合がある。
販売場所: 全国･全チャネル
■「カラムーチョ」ブランドサイト