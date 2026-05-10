ドライブデート中、番組スタッフからの細かい指示にしんじが激昂し、「恋愛の話をさせたいなら黙っていろ」と厳しい言葉を浴びせる場面があった。

【映像】ドライブデート中にブチギレる石丸の様子

5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

いずみと良い雰囲気で会話を楽しんでいたしんじだったが、スタッフから「まもなく橋を渡るので話すの一旦待ちましょう」「橋を渡るので景色を楽しみましょう」と言う指示が入ると一転。「やかましい（笑）。今あえて口悪く言ってますから。そういうディレクションが邪魔なんですよ。要は恋愛の話させたいんでしょ？それを言われると、テンションが下がるんですよ。わかりますよね？なので黙っててください。迷惑です」と、プロ意識ゆえの不満を爆発させた。突然の「スイッチ」にいずみは笑顔で返していたたが、しんじの怒りは本気そのもので、車中はなんとも言えない空気が漂っていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。