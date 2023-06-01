【モデルプレス＝2026/05/10】B&ZAI（バンザイ）が、東京・日本武道館にて「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」を開催。ここでは、2026年5月9日昼公演の様子をレポートする。（※ネタバレあり）【写真】B&ZAI、念願の日本武道館をバックに輝く笑顔◆B&ZAI「B&ZAI LIVE TOUR 2026 -ROCK’N’DOL- in 日本武道館」B&ZAIは、2025年2月16日に結成されたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア