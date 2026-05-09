1年前に大手ハウスメーカーで4LDKの注文住宅を建てた日刊住まいライターは、家づくりの際、SNSで見かけるおしゃれな「造作洗面」に憧れていたものの、予算の都合で断念したそう。しかし、既製品でもあか抜けた空間にするためにさまざまな工夫を凝らした、と言います。今回、見た目と使い勝手にこだわった洗面所づくりのポイントについて、詳しくレポートします。造作洗面を断念して既製品を採用した理由筆者は夫と娘との3人暮らし