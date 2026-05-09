英国・ロンドンで世界選手権団体戦卓球の世界選手権団体戦は英国・ロンドンで現地8日に行われ、女子準々決勝でルーマニアがフランスを3-1で破り、メダルを確定させた。2000年大会以来、26年ぶりの快挙に歓喜が爆発したが、喜び方に波紋が広がった。チーム世界ランク5位のフランスと、同7位・ルーマニアが激突した準々決勝。欧州決戦の軍配はルーマニアに上がった。第1試合は1-3で落としたものの、第2試合をスッチが3-2で制し