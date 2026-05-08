トヨタ自動車は８日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）を公表し、売上高にあたる営業収益は５０兆６８４９億円と過去最高を更新した。営業利益は２１・５％減の３兆７６６２億円、最終利益は１９・２％減の３兆８４８０億円だった。併せて公表した２７年３月期決算の予想では、売上高は０・６％増の５１兆円、営業利益は２０・３％減の３兆円、最終利益は２２％減の３兆円と見込んだ。