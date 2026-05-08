ジーコ氏が上田綺世に期待元ブラジル代表で鹿島アントラーズのクラブアドバイザーを務めるジーコ氏が5月8日、鹿嶋市内にあるクラブハウスで取材に応じた。かつて鹿島でプレーをし、現在はオランダ1部フェイエノールトでゴールを量産する日本代表FW上田綺世ついて、ジーコ氏は「ゴールを決めることを求めます」とエールを送った。森保ジャパンのエースストライカーと期待される上田綺世は、今季フェイエノールトでリーグ戦30試