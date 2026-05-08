ジーコ氏が上田綺世に期待

元ブラジル代表で鹿島アントラーズのクラブアドバイザーを務めるジーコ氏が5月8日、鹿嶋市内にあるクラブハウスで取材に応じた。

かつて鹿島でプレーをし、現在はオランダ1部フェイエノールトでゴールを量産する日本代表FW上田綺世ついて、ジーコ氏は「ゴールを決めることを求めます」とエールを送った。

森保ジャパンのエースストライカーと期待される上田綺世は、今季フェイエノールトでリーグ戦30試合25得点でゴールランキングトップを走っている。ジーコ氏は「彼に求めることは、ゴールだと思っています。（上田は）プロフェッショナルな選手です。ボックス内で何が起こっても、しっかり準備できているところが彼の秀でているところだと思っています」と太鼓判を押した。

上田は中学時代に鹿島の下部組織であるノルテに所属していた。ジーコ氏は、鹿島での活躍を経て日本代表まで上り詰めた上田について、「小さいころから見ています」と目を細めた。

昨年10月、ブラジル代表戦で歴史的勝利の決勝ゴールを挙げた。中学生時代から知る鹿島の後輩が王国撃破の原動力になったことは、ブラジル代表のレジェンドにとっても感慨深い出来事だったという。「（上田に）会う機会があったらブラジル戦でゴールを決めたので、おめでとうと伝えたい」と穏やかな笑みを浮かべた。

来月に開幕するW杯で、上田にはさらなる飛躍が期待されている。ジーコ氏は「彼は十分値するところにたどり着いたのかなと思っています。これからもゴールを決めることを求めます」とエールを送った。（FOOTBALL ZONE編集部・海老田悦秀 / Yoshihide Ebita）