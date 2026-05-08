時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは福井県の70代の方からのお便り。母を亡くし、部屋を片づけていると、引き出しの中からたくさん出てきたのは――。* * * * * * *亡き母の銀行通帳75歳まで家業の手伝いをして仕事一筋だった母が89歳で亡くなりま