筑波大の安藤誠悟「これからサッカーで生きていく選択肢も出てきたのかな」4月に開幕した大学サッカーリーグ戦。プロ内定選手、これからプロを目指す選手、そして大学という新たなステージに移行した選手たちが全国各地で激闘を繰り広げる。今回は関東大学サッカーリーグ1部第6節・筑波大vs桐蔭横浜大の一戦から。この試合で決勝ゴールを叩き込んだのは“一般生”の3年生FW安藤誠悟だった。ファジアーノ岡山内定の小川遼也ら一