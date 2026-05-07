MLB公式が写真を公開米大リーグのマリナーズは5日（日本時間6日）、公式Xで球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏がバッティング練習をする動画を公開した。MLB公式Xもその最中と見られる写真を公開。52歳の近影に驚きの声が上がった。バッターボックスに立ち、ボールをトスしてもらって打ち込む左打者。イチロー氏だ。動画を公開したマリナーズ公式Xだけでなく、MLB公式Xも「今日、イチローがシアトルで