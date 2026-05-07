MLB公式が写真を公開

米大リーグのマリナーズは5日（日本時間6日）、公式Xで球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏がバッティング練習をする動画を公開した。MLB公式Xもその最中と見られる写真を公開。52歳の近影に驚きの声が上がった。

バッターボックスに立ち、ボールをトスしてもらって打ち込む左打者。イチロー氏だ。

動画を公開したマリナーズ公式Xだけでなく、MLB公式Xも「今日、イチローがシアトルで打撃練習を行った」と写真を投稿している。

52歳になっても体型はスリムそのもの。鍛えられた腕の筋肉も見て取れる。バットを構えた姿は現役時代を彷彿とさせるものがある。

この投稿に、日本ファンも様々な反応を示した。

「まだ全然現役で出来そう」

「スタメンかな」

「.280くらいは打ちそう」

「スリム…毎日トレーニングしてるんだろな〜」

「阪神タイガースの打線に加わってくれないか」

「同年代とは思えないほど、シャープな肉体」

「カッコいいなぁ」

米ファンから「現役復帰してくれ」と待望の声も上がるなど、未だにスターとして注目を浴びている。



（THE ANSWER編集部）