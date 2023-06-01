Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３２）が出演する「メイベリンニューヨーク」の新ＣＭが、７日からＹｏｕＴｕｂｅなどで公開される。同ブランドのジャパンアンバサダーを務める山田を起用した年間キャンペーン第３弾。ＣＭは、崩れにくさが特徴の２つのファンデーションを「どっちの虜（とりこ）になる？」と山田がアピールしている。カジュアルとクールの“対極の美”を演じ分ける山田の表現力が必見だ。