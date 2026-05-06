新日本プロレス６日の佐賀・唐津大会で、「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」のＨＥＮＡＲＥ（３３が）ＩＷＧＰタッグ王者の「ノックアウト・ブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」ことＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）、ＯＳＫＡＲ（２７）組に宣戦布告した。ＨＥＮＡＲＥはグレート―Ｏ―カーンとのコンビでＩＷＧＰタッグ王座挑戦を表明している。この日の大会ではオーカーン＆フランシスコ・アキラ＆ジェイコブ・オースティン・ヤング＆ゼ