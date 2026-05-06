女優の當真あみが5日にInstagramを更新。ユーモラスな幼少期ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】當真あみ、幼少期のヤンチャすぎる寝姿（4枚）當真が「今日はこどもの日！」と投稿したのは幼少期のソロショット。写真には、脚を豪快に開いて哺乳瓶でミルクを飲む様子をはじめ、個性的な寝相で眠る幼少期の姿が収められている。投稿の中で當真は、自身の母親から写真を提供してもらったと明かしつつ