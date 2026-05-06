當真あみ、“変な体勢で寝ていた”幼少期ショットを披露「芸術的な寝方」「可愛すぎる」
女優の當真あみが5日にInstagramを更新。ユーモラスな幼少期ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】當真あみ、幼少期のヤンチャすぎる寝姿（4枚）
當真が「今日はこどもの日！」と投稿したのは幼少期のソロショット。写真には、脚を豪快に開いて哺乳瓶でミルクを飲む様子をはじめ、個性的な寝相で眠る幼少期の姿が収められている。
投稿の中で當真は、自身の母親から写真を提供してもらったと明かしつつ「1歳3ヶ月頃の写真で、この頃はとにかく体が柔らかかったらしく変な形で寝ていたそうです笑」とコメント。続けて「皆様もゆっくり休んでお過ごしください〜」とつづっている。
この投稿にファンからは「芸術的な寝方過ぎる〜」「あみちゃん可愛すぎる身体柔らかいですね」「今も昔もスーパーキュート」などの声が集まっている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。4月には出演したドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）が放送され、映画『人はなぜラブレターを書くのか』も公開された。
引用：「當真あみ」Instagram（@ami_touma_）
【写真】當真あみ、幼少期のヤンチャすぎる寝姿（4枚）
當真が「今日はこどもの日！」と投稿したのは幼少期のソロショット。写真には、脚を豪快に開いて哺乳瓶でミルクを飲む様子をはじめ、個性的な寝相で眠る幼少期の姿が収められている。
投稿の中で當真は、自身の母親から写真を提供してもらったと明かしつつ「1歳3ヶ月頃の写真で、この頃はとにかく体が柔らかかったらしく変な形で寝ていたそうです笑」とコメント。続けて「皆様もゆっくり休んでお過ごしください〜」とつづっている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。4月には出演したドラマ『無垢なる証人』（テレビ朝日系）が放送され、映画『人はなぜラブレターを書くのか』も公開された。
引用：「當真あみ」Instagram（@ami_touma_）