歌手の早見優（59）が6日、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャンとの再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。「今日はCHAGEさんと久しぶりの再会」とつづり、人気デュオ「CHAGE and ASKA」のメンバーで、シンガーソングライターのCHAGEとの再会を報告した。「楽しかったー」と笑顔のツーショットを投稿した。ハッシュタグでも「#chage さん」「#recording」「#素敵なスタッフさんばかり」と添えた。この投