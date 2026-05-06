ロッキング・オン・ジャパン企画制作のフェス「JAPAN JAM」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」の公式Xが6日に更新。Jフェス総合プロデューサーの海津亮氏が5日に全日程を終えた「JAPAN JAM」を振り返った。「参加者の皆さん、出演アーティストの皆さん、本当に感謝です。そして悔しいです。JAPAN JAM 2026を終えて」と書き出して「スカパラにGENとTAKUMAとキヨサクが加わって、中央グラウンドまでぎっしり埋まった参加者と一緒に迎