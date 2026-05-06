KEY TO LITの井上瑞稀（25）が、『GYPSY』で本格ミュージカルに初挑戦！情熱的な青年・タルサを演じるが、本人は「なぜ僕なんだろう……」と戸惑っている様子。「タルサは、情熱的でエネルギッシュなキャラクターで、僕自身とはかけ離れています。歌やダンスが好きなところは同じですが、感情が高ぶって踊り出した経験は僕にはないので（笑）。でも、タルサもいろいろなことを考えて悩んでいると思うんです。そんな繊細さも表現