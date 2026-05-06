敵地アストロズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が5日（日本時間6日）、敵地アストロズ戦に今季6試合目の先発登板。打者としてはラインナップに入らず、投球に専念。2回に特大の先制ソロを浴びた。今年32イニング目で初の被弾になった。3回にも一発を浴びている。

2回先頭ウォーカーへの初球だった。内角高めの157キロ速球を捉えられ、左翼席への特大アーチに。これが大谷にとって今季初めての被弾になった。後続は抑え、2回まで1安打1失点、4奪三振となっている。

試合開始からおよそ25分の出来事。X上のファンは「好調大谷の高めフォーシームをあんなに飛ばすかね」「これは打者が素晴らしい」「すごいボール打ったわね」「ついにホームラン打たれたか」「大谷の球をあそこまで飛ばすのか メジャーリーガー凄すぎ」などと反応していた。

さらに3回、シューメイクにも左翼席へソロを浴びた。

大谷は今季打者としては打率.240、6本塁打、14打点、OPS.814。前日のアストロズ戦を終えて、自己ワーストの24打席連続無安打と当たりが止まっていた。

一方、投手としてはこの試合前まで5試合、30イニングを投げて防御率0.60の絶好調。2勝1敗、34奪三振、WHIP0.87をマークしていた。



（THE ANSWER編集部）