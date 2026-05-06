怒涛の攻撃だった。KONAMI麻雀格闘俱楽部の伊達朱里紗（連盟）が5月5日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの第2試合に登板。南場での高打点連発で勝利を飾り、チームを首位へと引き上げた。

【映像】狙って一撃！伊達朱里紗、終盤に決めた逆転の跳満

中盤までは劣勢だった。当試合は起家からTEAM雷電・本田朋広（連盟）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、BEAST X・東城りお（連盟）、伊達の並びでスタート。伊達は東1局、東城に5200点を放銃した。東2局、東3局、東3局1本場でも東城が満貫・8000点（供託1000点）、2900点、親満貫・1万2000点（＋300点、供託1000点）と3連続で加点。東3局2本場では本田が2000点（＋600点）をアガった。

一方、伊達は親番の東4局、リーチ・ツモ・平和・ドラの7800点を獲得。これで持ち点を2万200点として2着目の本田に並んだが、東4局1本場では、その本田が跳満・1万2000点（＋300点、供託1000点）をツモった。それでも、伊達は南1局、3巡目のリーチからリーチ・一発・七対子・ドラ2の跳満・1万2000点を完成。南2局でも4巡目にリーチをかけ、リーチ・南・赤・裏ドラの満貫・8000点を作り上げた。

南3局では、「ダブ南のみとかリーチのみをアガっても、苦しいオーラスの親番になってしまう」と、対々和・三暗刻が確定する形まで打ち進めて待機。見事にダブ南・対々和・三暗刻の跳満・1万2000点を成就させ、一気に3着目からトップ目まで登りつめた。親番の南4局では、「流局が近付いたら伏せようという前提ではあったが、すくすく育っていった」と、ツモ・東・ドラ2の親満貫・1万2000点でダメ押し。そのまま逃げ切り勝利を決めた。

持ち点5万8400点の大トップ。昨夜はチームメイトの佐々木寿人（連盟）が2着、兼任監督の滝沢和典（連盟）が1着だったこともあり、この勝利でチームは首位に浮上した。試合後、伊達は「すごいうれしいんですけど、まだ12戦直接対決で、いくらでも変わってしまうと思うので」と冷静にコメント。「チーム全員、気を引き締めて、まだ浮かれずに頑張りたいと思っています」と力強く語った。

「本日もありがとうございました。ファイナル、まだ始まって2日ですけど、ここまですごいいい感じで、チーム全員で来られてると思います。油断せずに、あと10日、走り抜けるつもりで頑張りますので、一緒に付いてきてくれたらうれしいです」。シリーズをまたいで個人連勝。ファンからは異名を通り越して“麻雀”とまで呼ばれる伊達が、悲願の優勝に向けて、コンディションは万全だ。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘俱楽部・伊達朱里紗（連盟）5万8400点／＋78.4

2着 BEAST X・東城りお（連盟）3万1000点／＋11.0

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万9800点／▲10.2

4着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）−1万9200点／▲79.2

【5月5日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋288.3

2位 EX風林火山 ＋182.3

3位 TEAM雷電 ＋74.7

4位 BEAST X ＋63.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

