敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が5日（日本時間6日）、敵地レイズ戦に「3番・三塁」で先発出場。初回に今季10号ソロを放った。これで直近5戦5発の量産態勢に。ファンも驚きの声を上げている。ゴールデンウィーク最終日の日本に、いいニュースを届けた。岡本は初回2死の第1打席で、相手先発ラスムセンの直球をはじき返した。力負けせず右中間席へ叩き込む今季10号先制ソロ。パワ