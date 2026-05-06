OpenAIは5月5日（米国時間）、ChatGPTのデフォルトモデルとして「GPT-5.5 Instant」の提供を開始したと発表した。これまでデフォルトとして採用されていた「GPT-5.3 Instant」を置き換えるもので、全ChatGPTユーザーに向けて段階的なロールアウトが始まっている。APIでは「chat-latest」として利用可能となる。有料プランの利用者については、今後3カ月間に限り、旧モデルのGPT-5.3 Instantも引き続き選択できる。OpenAIによると、