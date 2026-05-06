5月5日、盛岡競馬場で行われた11R・ダイヤモンドカップ（M1・3歳・ダ1800m）は、山本政聡騎乗の3番人気、フォースメン（牡3・岩手・菅原勲）が快勝した。4馬身差の2着に1番人気のシーテープ（牡3・大井・佐野謙二）、3着にアゲハシンワ（牡3・川崎・秋山直之）が入った。勝ちタイムは1:52.3（重）。2番人気で山本聡哉騎乗、レジェンドバローズ（牡3・岩手・菅原勲）は、5着敗退。1着フォースメン山本政聡騎手「横一線くらい