歌手の山本リンダ（75）と平山みき（76）が5日、東京・鶯谷の東京キネマ倶楽部で行われた、ゴーゴー文化を完全再現したイベント「TokyoAGoGo」にゲスト出演した。昭和歌謡の魅力を発信しているダンサー、踊るミエ（29）の主催イベントで、20〜30代を中心とした約500人が踊りに夢中になった。山本は「若い子たちにはゴーゴー文化は新鮮だからこそ素敵なイベントだと思う。音楽や踊りは世代を超えてバカになって楽しめる」と