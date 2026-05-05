４月２４日、蜈支洲島観光区の工事現場。（ドローンから、三亜＝新華社記者／邢広利）【新華社三亜5月5日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄二十局集団が施工を担う海南省三亜市蜈支洲（ごししゅう）島観光区の付帯工事はこのほど、本体構造が全て完成した。施設は観光客受け入れ能力の向上と環境保護を同時に実現し、海南自由貿易港の国際観光消費センター建設を支える重要な基盤となる。４月２４日、蜈支洲