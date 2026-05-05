伊勢の名物和菓子「赤福餅」が、2026年5月13日から18日までの6日間、大丸福岡天神店に登場する。赤福餅を製造する赤福が同店で開催される「第43回全国うまいもの大会」に特別出店するもので、職人が一つひとつ仕上げの作業を披露し、「つくりたての赤福餅」を会場内ですぐに食べられる実演販売を実施する。「できたて赤福」2個にお茶がついて400円からイートインでは、完成したばかりの赤福餅2個とほうじ茶のセット（400円）、赤福