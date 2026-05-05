「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が四回に３試合ぶりの１４号アーチを放ち、先に１４号を放っていたヤンキース・ジャッジに並び、ＭＬＢトップタイに立った。打たれたエンゼルスのソリアーノはリーグを代表する剛腕だけに、ファンからも驚きの声があがった。四回の第３打席。カウント２−２と追い込まれながらも高めの９８マイルフォーシームを捉えると、ソリアー