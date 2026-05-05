「エンゼルス０−６ホワイトソックス」（４日、アナハイム）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が四回に３試合ぶりの１４号アーチを放ち、先に１４号を放っていたヤンキース・ジャッジに並び、ＭＬＢトップタイに立った。打たれたエンゼルスのソリアーノはリーグを代表する剛腕だけに、ファンからも驚きの声があがった。

四回の第３打席。カウント２−２と追い込まれながらも高めの９８マイルフォーシームを捉えると、ソリアーノは両手を振り上げながら驚きの表情を浮かべた。

それもそのはず。見逃せば高めの完全なボール球だった。空振りしてもおかしくない１球を完璧に捉えられただけに、ショックは計り知れない。

打球速度１７５キロ、飛距離約１３１メートルの美しい放物線を描き、右手を突き上げながらダイヤモンドを一周した村上。ファンも「控えめに言ってヤバすぎ」「ホンモノや」「ソリアーノから打ったのか」と驚きの声をあげた。試合前まで５勝１敗、防御率１・７４、４６回２／３で５４三振を奪っていた剛腕からの一撃は米ファンにとっても衝撃だった。

続く第４打席で右翼線二塁打を放ち、第５打席で中前打を放ってダメ押しホームを踏んだ村上。チームの勝利に大きく貢献し、ホワイトソックスはア・リーグ東地区で首位に０・５ゲーム差と肉薄した。